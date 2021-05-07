土耳其、埃及化敵為友，5、6日進行8年來首場外交磋商。會後新聞稿稱，會談「坦率、深入」，強調「雙方同意採取後續步驟」。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2013年軍事政變後組成的政府未獲土耳其承認，雙邊關係緊張。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）甚至向來不直呼塞西名諱，只稱「那個叛變者」，並對伊斯蘭主義運動穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）領袖的人權遭到侵害予以嚴厲批判。

與塞西和艾爾段友好的美國前總統川普卸任後，蒙受華府壓力的開羅和安卡拉當局不僅都向各自鄰國遞出橄欖枝，兩國也致力修補雙邊關係。

土耳其副外長約那（Sedat Onal）率代表團訪問埃及，5、6日在開羅與埃及副外長羅薩（Hamdi Sanad Loza）進行兩天政治磋商。

會後共同新聞稿稱，相關商議坦率且深入，處理了雙邊及區域議題，「特別是在利比亞、敘利亞、伊拉克情勢，以及達成東地中海地區和平安全的必要性方面」。

新聞稿指出：「雙方將就這一輪磋商結果進行評估，並且同意採取後續步驟。」

獨立新聞媒體「中東之眼」 （Middle East Eye）引述埃及方面情報消息人士報導，土耳其表示，已經準備好與埃及和利比亞進行三方會談，就包括利比亞境內外籍僱佣兵等爭議議題尋求共識。

兩國在利比亞支持敵對陣營：土耳其部隊支持聯合國承認的利比亞全國團結政府（GNA）；埃及和俄羅斯支持盤據東部、自封利比亞國民軍（LNA）的軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）。

土耳其表示，同意目前在利比亞的所有外國戰士必須離境。不過安卡拉與的黎波里當局簽有土耳其部隊駐紮利比亞的雙邊協議。

埃及方面消息人士表示，安卡拉還告訴開羅當局，無法將埃及通緝的穆斯林兄弟會領導人交給對方，強調遭埃及通緝的大部分相關人士目前合法居留土耳其境內。

安卡拉代表團沒有透露會談細節。土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，不只埃及，土耳其準備好改善對每一個區域國家的關係。報導強調，埃及對土耳其的示好步步為營。

(中央社)