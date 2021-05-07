大陸海關總署7日公佈，2021年前4個月大陸外貿進出口總值人民幣（下同）11.62兆元，年增28.5％。

數據顯示，2021年前4個月對東協、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長。美國為大陸第三大貿易夥伴，中美貿易總值為1.44兆元，增長50.3％，佔12.4％。其中，對美國出口1.05兆元，增長49.3％；自美國進口3,930.5億元，增長53.3％；對美貿易順差6,538.9億元，增加47％。

分項數據顯示，2021年前4個月，大陸進口機電產品2.27兆元，增長21％。其中，集成電路2,100億個，增加30.8％，價值8,222.4億元，增長18.9％；汽車33.3萬輛，增加39.8％，價值1,170.4億元，增長46.9％。

4月份數據顯示，大陸4月以美元計價出口年增32.3％，預估為24.1％。以美元計價進口年增43.1％，預估為44.0％。以人民幣計價出口年增22.2％，預估為12.5％。以人民幣計價進口年增32.2％，預估為33.6％。

(工商 )