美國麻州生技公司莫德納（Moderna）今天宣布，首次的臨床試驗結果顯示，他們的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗對12歲至17歲的青少年族群防護力達96%。

法新社報導，美國3235名受試者裡，2/3接種莫德納疫苗，另外1/3施打安慰劑。

莫德納公司表示，研究顯示「疫苗對COVID-19的防護力達96%，耐受性良好，迄今沒有出現嚴重的安全問題」。

研究人員在受試者施打第2劑後平均35天展開追蹤，不過在施打完第一劑疫苗後14天，有12例受試者COVID-19確診。

莫德納表示，副作用的嚴重程度「從輕微到中度不等」，最普遍的是注射位置疼痛；而在施打第2劑後，副作用包括頭痛、疲倦、肌肉痛與畏寒發抖，不過迄今沒有出現嚴重的安全問題。

莫德納說，正和監管機關討論修改規則以讓疫苗適用於12到17歲的年齡層。莫德納疫苗目前在已獲批准的國家僅核可用於18歲以上族群。

輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的疫苗也已向美國與歐洲監管單位申請，准許疫苗在12歲至15歲族群的緊急使用。加拿大已在5日成為全球第一個批准輝瑞疫苗用於青少年族群的國家。

(中央社)