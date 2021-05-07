在韓國攻讀博士的台灣學生曾以琳在首爾街頭遭男子酒駕撞死，肇事者妻子已到台灣，希望能向曾以琳父母道歉遭拒；曾以琳父親曾慶暉今天說，堅決不和解。
28歲的曾以琳是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，去年11月在韓國遭男子酒駕撞死，首爾法院一審今年4月14日宣判，判處8年徒刑，高於檢方求處的6年徒刑；韓媒表示，這種情況相當罕見。
肇事者妻子日前抵達台灣，並委託律師，希望當面向曾以琳父母曾慶暉、石宇慶道歉及和解，昨天在律師陪同南下嘉義市，透過教會、醫院及里長等管道希望見面，但遭拒絕。
律師陳建偉告訴中央社記者，被告妻子從韓國到台灣，經居家檢疫後就馬上南下嘉義，希望當面道歉；被告妻子相當有誠意想道歉、和解，希望能見到曾慶暉夫婦。
曾慶暉接受中央社記者電話訪問表示，被告遭判刑隔天就上訴，根本沒一點悔意。有聽說被告妻子到台灣，但不需見面，被告妻子想當面道歉或和解，只是想尋求減刑，「我們堅決不會與被告和解」。
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(中央社)
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