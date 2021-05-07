黑道進入民進黨 蔡英文首道歉：未落實排黑條款

民進黨主席蔡英文今天邀集全國各縣市黨部主委開會，與會者轉述，蔡英文說，黨對內關起門有意見可以溝通討論，但出去之後，就是團結；她不會讓黨回到2008年之前的狀況，「家裡不是沒有大人，我就是大人。」

民進黨上午召開第19屆第3次各縣市暨勞工黨部主委會議，會中針對8月公投與黑道黨員等社會關注議題，聽取各地方黨部主委意見；與會者表示，地方黨部主委出席踴躍、幾乎全部到齊。

蔡英文會中提到，民進黨在2018年九合一選舉挫敗，是全黨和支持者團結一致才站了起來；面對外界對「排黑條款」沒有落實的質疑，以及8月底公投的挑戰，民進黨不能鬆懈、也沒有不團結的空間。

嘉義市選出的立委王美惠號召年輕人入黨傳出內含「黑二代」，她認為市黨部百般刁難，民進黨嘉義市黨部主委黃露慧則指扭曲事實，兩人的戰爭延燒到今天的全國各縣市黨部主委會議。

黃露慧第一輪發言後，蔡英文回應，這個問題依照黨的制度處理，她會去處理。

與會者轉述，蔡英文進一步說，她現在是總統也是黨主席，並向全體與會黨部主委喊話：民進黨對內關起門來，大家有意見都可以溝通與討論，但門打開出去之後，民進黨就是團結的。

與會者說，蔡英文提到，2008年她接任黨主席，2016年她是總統兼任黨主席，她不會讓黨回到2008年之前的狀況，「家裡不是沒有大人，我就是大人」，在場主委表示認同；蔡英文也說，對於黃露慧所提問題，會去了解、按照制度處理。

與會者轉述，蔡英文說，大家在地方上有任何問題或需要溝通的地方，隨時可以找秘書長林錫耀，黨會盡全力處理大家的困擾與彼此之間的問題。（編輯：謝佳珍）1100507

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(中央社)