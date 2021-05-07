國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫原本考慮本月中旬訪問日本，但東京奧運暨帕運組織委員會會長橋本聖子今天表示，目前未有定案，東京等地延長緊急事態宣言是變數。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）原本考慮本月17日配合東京奧運聖火在廣島縣傳遞時訪問日本，並於18日與日本首相菅義偉、橋本聖子、東京都知事小池百合子等人見面。

日本體育報Daily Sports報導， 橋本今天在記者會上被問及巴赫訪日一事時表示，她只知這計畫目前尚未確定。她說，如果巴赫能來訪，她是很歡迎，但現階段一切都還沒決定。東京等地緊急事態宣言發佈後，國際奧委會（IOC）應會考慮各種情況，決定方針。

被媒體問到目前是巴赫能來日本訪問的情況嗎？橋本答說：「坦白說，我覺得或許很難吧。緊急事態宣言延長（日本政府今天宣佈延長20天至5月31日），巴赫在這期間來訪的話，可能會增添他的負擔。」

日本媒體Sponichi Annex引述外媒報導指出，日本政府應決定停辦東京奧運，並指責國際奧委會在疫情期間強求日本舉辦東奧的態度，批巴赫是在「敲竹槓」。

對此，橋本認為巴赫很有領導能力，她身為曾參與奧運比賽者，對巴赫心懷敬意。她表示，巴赫是一位為選手很努力在做事的國際奧委會主席。

(中央社)