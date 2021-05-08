英格蘭公共衛生署（PHE）今天表示，首先在印度發現的一種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒株將列為「引發疑慮變種」，因科學家發現它的傳播速度比原來的變異病毒更快。
英國廣播公司（BBC）稍早報導，科學家建議把這種最先在印度發現的變異病毒B.1.617.2列為「引發疑慮變種」（variant of concern），並說英國上週感染這種變種病毒的確診病例數是202例，如今已增至超過500例。
維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）負責2019冠狀病毒疾病基因組計畫的主任巴瑞特（Jeff Barrett）表示，英國與全球各地出現大量B.1.617.2確診病例，「與這種變異病毒比去年較早的病毒種傳播速度更快是一致的」。
巴瑞特說：「（B.1.617.2的）傳染力可能與在英國境內大流行的B.117肯特（B.117 Kent）變異病毒不相上下。」他所指的是在英格蘭東南部肯特郡發現的病毒株，這種病毒株釀成英國第2波疫情。
B.1.617.2的原始變異病毒B.1.617去年10月首度現蹤，但英格蘭公共衛生署歸類為3種不同的亞型，這3種亞型的變異略有不同。
其他引發疑慮變種病毒還包括肯特變異病毒，以及源自南非與巴西的變種。巴瑞特另表示，有關現有疫苗對於這些變異病毒防護效力的實際研究，已取得令人感到放心的可靠證據，這些研究顯示「疫苗持續有效」。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1100507
(中央社)
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