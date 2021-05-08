AZ疫苗16多萬劑將在5月底到期，中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，接下來會開放65歲以上長者施打，台北副市長黃珊珊今再呼籲，疫苗規範要施打2劑，但不少長者擔心接種第1劑後，恐怕打不到在有效期限內的第2劑，倘若中央若不說清楚，不僅人民無法信服，地方政府也因無法解釋感到困擾。

黃珊珊指出，目前疫苗施打情況不踴躍，所以中央開放老人施打，很多長輩有致電詢問是否要打，市府就說可以打、要打2劑，「但什麼時候可以打第二季，我們就答不出來。」雖然疫苗不是不夠打，但在第2劑沒進來之前若要鼓勵民眾施打，就要說清楚接下來的效果是什麼。

黃珊珊感嘆，其實地方政府很為難，因為實在不知道民眾在施打完第1劑之後，什麼時候還能打到第2劑，因為中央配發的第2劑可能會超過有效期限，必須要看有沒有第3批疫苗進來，要請中央趕快有具體回覆，畢竟長輩很想施打，但他們的確對未來情況存疑。

媒體問及，陳時中先前曾透露不知道疫苗何時進來？黃回應，陳有和她說過，也表示正在積極向國際爭取，北市府也能理解困難點，但既然要擴大接種對象，就必須要有清楚說明，「如果連我都回答不出來，就不能跟大家說要趕快打。」會讓人民無法信服，也造成地方困擾。

至於市府是否還會呼籲民眾去打，黃則重申，打當然比不打好，有打的保護力還是高一點，但如果規範是要打2劑的話，就要告訴人家說「只有打1劑的機會，但保護力還是比較高」，整體來說還是鼓勵施打，但中央趕快爭取到第3批，讓打的人清楚知道何時可以打第2劑。

也有人質疑，第1劑保護力只有86％？黃表示，1劑、2劑是國際規範，這是這個疫苗本來的效益，這個也不是我們要說清楚，中央要告訴大家打了第1劑的狀況， 如果打1劑就有一定保護力，也可以說清楚，或說不打第2劑也沒關係，那我們也沒意見，「但我們一直都告訴人家要打2劑，包含市長也要打第2劑啊」。

(中時 )