世界衛生組織（WHO ）秘書長譚德塞今天懇請七大工業國集團（G7），將全球公平取得新型冠狀病毒疫苗列為優先事項，他說現存的疫苗分配不均現象，從道德上來看，讓人無法接受。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在富國、窮國間的分配不均，無助於終止疫情蔓延。

譚德塞在記者會中說：「目前G7能做的事之中，我們所需最重要、最迫切的支援就是疫苗，且必須要能公平分配。」

法新社自行統計，全球至少已有210個地區在施打疫苗，合計施打近12.5億劑。

其中約45%的疫苗是在高所得國家施打，這些國家的人口占全球總數16%。

相對的，只有0.3%的疫苗是用在29個低所得國家，這些國家的人口占全球總數9%。

譚德塞說：「這樣的差異令人無法接受。」

「不僅是因為道德問題，這之所以讓人無法接受，是因為在世界存有分歧的情況下，我們是無法打敗病毒的。」

G7將自6月11日到13日在英國西南部的康瓦爾（Cornwall）舉行峰會，由英國首相強生（Boris Johnson）主持。

WHO表示，G7有能力提供戰勝疫情所需的疫苗、篩檢、治療方式，也有能力消除會阻礙疫苗加速生產的障礙。

譚德塞說：「共享疫苗，或以任何可能的方式提供協助，攸關世界上每個國家的利益。」

WHO的「加速取得2019冠狀病毒疾病防疫配套計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator）是一項研發及分配疫苗、篩檢、治療方式的計畫，今年預計需要220億美元的經費，但目前為止還差190億美元。

除此之外，明年還需要額外的350億美元到450億美元，來確保全世界大多數的成人都能免疫。

譚德塞希望G7成員國，也就是英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國，能窮盡一切資源去研究可能的解決方案。

(中央社)