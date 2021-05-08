歐盟執行委員會（European Commission）今天呼籲美國等2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗生產大國，與其討論讓渡疫苗專利，更應跟進歐盟出口疫苗。

路透社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐盟領導人峰會的場邊記者會上表示，從短期至中期來說，討論讓渡疫苗專利無助於做出任何1劑疫苗。

她說：「我們應該對於主導這個議題的討論抱持開放態度。但在主導討論的同時，也必須以全方位視角來看問題，因為全球現在就需要疫苗。」

她指出：「歐盟是全世界唯一大規模出口（疫苗）的洲或民主地區。」

范德賴恩表示，歐洲生產的疫苗，約50%出口到近90個國家，包括參與世界衛生組織（WHO）主導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的國家。

她說：「我們邀請所有參與讓渡專利討論的國家加入我們，承諾願意出口大量當地生產的疫苗。」

范德賴恩表示，只有提高產量、移除出口障礙與分享已訂購的疫苗，才能立即協助迅速對抗疫情。

她說：「因此在短期和中期的必要作為是：首先，分享所有疫苗；第二，出口正在生產的疫苗；第三，投資以增加產能。」

范德賴恩說，歐盟已展開疫苗分享機制，舉例來說，歐盟已配送61.5萬劑疫苗到西巴爾幹地區。

另一方面，法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也呼應范德賴恩的立場，他強調，更大的問題在於美國和英國對疫苗及生產原料實施出口限制。

馬克宏告訴記者：「英美兩國阻擋了許多原料和疫苗。目前在美國生產的疫苗，百分百都是供給美國市場。」

相較之下，歐盟迄今已出口逾2億劑疫苗。范德賴恩曾表示，這反映出歐洲是「世界藥廠」。

(中央社)