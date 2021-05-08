歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天宣布歐洲必須為疫情下一階段準備，未來2年將向美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech再購買疫苗，最高達18億劑。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在推特宣布，剛剛同意一項2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗採購協議，2021年至2023年將向輝瑞（Pfizer）與BioNTech再採購9億劑、另有9億劑選擇權，合計最高達18億劑疫苗。

她表示，隨疫苗接種進展順利，歐洲必須為下一階段做準備。包括加強應對可能的變種病毒，以及為兒童和青少年接種疫苗準備。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）4月下旬受訪時表示，有信心目前籌劃中的新版疫苗，對新的變種病毒也會證實有效。

歐洲新聞台（Euronews）今天報導，歐盟與輝瑞/BioNTech新簽約的疫苗，不僅涉及疫苗生產數量，而且還將確保所有必要原料來自歐盟。

目前歐盟將訂購足夠疫苗及加快接種視為首要之務，范德賴恩原訂今年9月底為7成歐洲成年人接種，但在疫苗供應量增加後，這個目標可能在7月底提前達成。

除了加速成年人接種外，為兒童、青少年注射疫苗被視為接下來邁向集體免疫及終結疫情的關鍵階段，因此歐盟也儘快下單訂購疫苗。

對此歐盟藥品管理局近期也已表示，已開始評估將輝瑞/BioNTech的疫苗接種族群擴大至12至15歲青少年，預計結果在6月公布決定。

(中央社)