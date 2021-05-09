一如各界預期，倫敦首位穆斯林市長、工黨籍沙迪克汗（Sadiq Khan）今天擊敗保守黨對手贏得連任，為在野的工黨帶來一些喜悅，工黨在其他地方選舉中遭逢一連串挫敗。

沙迪克汗於2016年贏得勝選，成為主要西方國家首都首位穆斯林首長，他今天擊退主要挑戰者、首相強生（Boris Johnson）領導的執政保守黨候選人貝里（Shaun Bailey）。沙迪克汗這次以得票率55.2%，擊敗得票率44.8%的貝里，雖然各界普遍預測沙迪克汗將會勝出，但他領先對手的幅度較5年前縮水。

在選戰中聚焦於創造就業以及提振倫敦觀光經濟的沙迪克汗表示：「倫敦人信任我繼續領導這座地球上最偉大城市，讓我深感謙卑。」

「我保證一定會竭盡全力，在歷經疫情大流行黑暗日子後，協助為倫敦打造更美好和更光明未來。」（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100509

(中央社)