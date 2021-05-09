阿富汗首都喀布爾一所學校外昨天發生爆炸，官員今天表示死亡人數已增至58人，醫生正在努力救治至少150名傷者。

昨天傍晚發生的爆炸案震撼喀布爾市區內什葉派穆斯林聚居區達斯特巴奇（Dasht-e-Barchi）。這個少數教派的社區過去遭遜尼派伊斯蘭國（Islamic State）好戰分子鎖定。

目擊民眾向路透社表示，除了7、8人外，其餘受害者全為剛放學準備回家的女學生。

阿富汗總統昨天將這起攻擊案歸罪於塔利班叛亂分子，但塔利班發言人否認涉事，表示該組織譴責對阿富汗平民發動的任何攻擊行動。

罹難者家屬譴責阿富汗政府和西方強權未能讓暴力和持續的戰爭劃下句點。

第一批罹難者在喀布爾西區下葬時，停屍間仍在進行認領遺體工作。部分家庭今天仍在找尋失蹤親人，紛紛聚集在醫院外查看牆上的張貼的人名，並checking停屍間。

在一間私人醫院協助家屬的阿里（Mohammed Reza Ali）說：「我們整晚都在將年輕男女的遺體搬至一處墓地，並為這場攻擊案中的每個傷者祈禱。」

他說：「為何不乾脆把我們全殺光，好結束這場戰爭？」

美國和北大西洋公約組織（NATO）留駐阿富汗的部隊一週前展開撤軍行動，撤軍任務預計要在今年9月11日前完成，為美國歷時最長戰爭劃下句點。

不過，外國駐軍紛紛撤離，卻讓阿富汗安全部隊與塔利班叛亂分子間戰鬥激增，雙方都試圖保有戰略中心的掌控權。

(中央社)