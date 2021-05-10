白俄羅斯通訊社（BelTA）報導，總統魯卡申柯簽署法令，允許在他被謀殺或因其他原因而無法履行職務時將總統權力移交給白俄羅斯安全委員會（Security Council of Belarus）。

路透社報導，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今年4月表示，他打算改變白俄羅斯的權力設置方式。

過去，白俄羅斯總統的職位若出現空缺，或是總統無法履行職務，權力將移交給總理，直到新的總統宣誓就職為止。（譯者：陳彥鈞）1100510

(中央社)