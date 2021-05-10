被評為世界最佳的莫德納武漢肺炎疫苗，台灣已採購505萬劑，何時抵台備受關注。衛生福利部次長薛瑞元今天在立法院表示，5月有點可能，但比較沒把握，希望至少6月以前到貨。

為防堵疫情，台灣透過各管道洽購武漢肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，包括向藥廠直購的505萬劑莫德納（Moderna）疫苗；根據中央流行疫情指揮中心先前說法，首批莫德納疫苗預計5月將抵台。

薛瑞元今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，民進黨立委賴惠員問及莫德納疫苗到貨進度。薛瑞元表示，快則應該5月份，5月是有點可能，但比較沒有把握，希望至少6月以前到貨。

目前台灣僅有AZ疫苗可供接種，但先前打氣不佳，直至華航諾富特群聚疫情爆發後打氣才提升，5月10日起還開放軍人與65歲以上民眾公費接種。

賴惠員詢問，AZ疫苗效期將屆，效期內是否打得完，或者會供不應求。薛瑞元回應，這兩個問題雖矛盾，但都是問題，目前也正在討論為何疫苗打氣不好，並研擬策略。

國民黨立委蔣萬安也問及疫苗接種一事，薛瑞元表示，將研擬疫苗外展服務，首批可能到政府機關，例如外交單位，若不方便請假到醫院預約接種，就派駐醫護人員前往。他並表示，這樣的策略對於後面開放幾類公費接種對象，應有一定效果。

至於未來莫德納疫苗抵台，是否會壓縮AZ疫苗接種，薛瑞元表示，大概不會，因莫德納疫苗保存條件較嚴苛，要在特定醫院接種。

他也表示，目前還不考慮莫德納疫苗自費接種，因不知道首批抵台疫苗數量，且優先接種對象的醫護人員，目前接種比例並不高，很多人在等莫德納疫苗，因此疫苗抵台後仍依照優先次序排定接種。（編輯：管中維）1100510

(中央社)