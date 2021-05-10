日本東京都正因武漢肺炎疫情延長實施緊急事態宣言，昨天仍舉行東京奧運田徑測試賽，比賽雖採無觀眾方式進行，仍引起民眾不滿，約100人在週邊遊行抗議，訴求停辦東奧。

東京都等6都府縣因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不止，緊急事態宣言延長實施到31日。

日本TBS電視台報導，在緊急事態持續的狀態下，東京奧運測試賽暨世界田徑總會洲際挑戰賽昨天在東京的國立競技場舉行，總共有350名選手參賽，包含20名外國選手，另有超過1600名東奧相關人員與會。

參賽選手與相關人員事前進行檢驗，會場中並區分動線、消毒備品等，以正式進行東奧的規格實施防疫措施。

不過有約100名不滿東奧的民眾，同時在比賽場地週遭舉行遊行抗議，訴求疫情已造成醫療資源緊繃，應停辦東奧。

共同社報導，抗議民眾昨天在新宿區的「日本奧林匹克博物館」前集合，約下午6時起在國立競技場附近遊行抗議，手舉寫著「比起奧運，應優先守護人命」、「停止傳聖火」等標語與旗幟。

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男昨天表示，東京奧運即使限制外國人入境人數，屆時也會有約6萬名選手與相關人員一起從外國到日本來，幾乎像是「世界變異病毒株展示會」，這種情況下很難舉辦奧運。

(中央社)