日本最大財經團體「日本經濟團體連合會」（經團連）會長中西宏明因健康惡化決定卸任。經團連傾向由住友化學公司會長（董事長）十倉雅和繼任。

日本放送協會（NHK）報導，75歲的中西宏明在擔任電機大廠日立製作所的會長（董事長）之際，2018年5月就任經團連會長。前年他身體不適住院檢查，結果被醫師診斷為罹患淋巴瘤。

之後，他在病情穩定的情況下出院，重返工作崗位。但去年7月他再度住院，並宣布淋巴瘤疾病復發。

知情人士表示，中西上個月開始病情惡化，自認難以持續擔任經團連會長一職，因此打定心意卸任。經連團傾向由住友化學公司的會長十倉雅和繼任。

70歲的十倉於2019年擔任住友化學公司會長，曾擔任過經團連副會長，目前擔任審議員會副議長（副召集人）。

日本經濟新聞報導，經團連會長的職務被稱為「財界總理」，中西的任期是兩任4年，但因健康出狀況在任內交棒，實屬罕見。經連團今天下午將開會正式決定繼任者。

(中央社)