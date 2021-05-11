新冠疫苗專利爭議 世貿表態解決時機 04:242021/05/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫苗專利爭議 世貿表態解決時機(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo－Iweala）今天表示，她希望會員國在12月結束前就是否放棄2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗的專利達成 「務實」解決方案。 伊衛拉說，她發現主張和反對放棄專利的「雙方都出現了進展」，因此希望能就專利問題、技術移轉以及讓開發中國家比較容易取得疫苗達成架構協議。 她在訪問義大利期間對記者作簡報表示，12月是達成這麼一項協議的最後期限。義大利今年是20國集團（G20）輪值主席國。（譯者：張佑之）1100511 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 剷除川普不成反消滅自己 共和黨大咖下場慘了 - 國際 新冠肺炎新療法：奈米粒子可捕捉病毒 - 國際 美東油管遭網攻進入緊急狀態 幕後主謀現身了 - 國際 - 中央社 雖想得諾貝爾 梅琳達早想離開蓋茲 只為了等她 - 國際 美前外交官：華府對中競賽必輸 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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