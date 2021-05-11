以色列軍方今天對加薩發動空襲，報復伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）的火箭攻擊。耶路撒冷艾格撒（Al－Aqsa）清真寺動亂所引發的暴力情勢，正不斷激化。

艾格撒清真寺院落中的樹木燃起熊熊大火，增添了混亂的感覺。這座清真寺是伊斯蘭教第3大聖地，座落地點聖殿山也是猶太人的聖地。

加薩地方當局說，當地至少有9人喪生，包括一名哈瑪斯的高級指揮官；不過目前無法確定，這些人究竟是因為以軍空襲或哈瑪斯的一枚火箭故障而死亡。

以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）告訴記者：「我們動手了，再說一次，我們動手了，攻擊了加薩的軍事目標。」

他指出，以軍針對「哈瑪斯一名軍事特務」發動攻擊；加薩地區的哈瑪斯消息人士則向記者證實，哈瑪斯指揮官之一法亞德（Mohammed Fayyad）已喪生。

自從以色列鎮暴警察7日與作禮拜的巴勒斯坦穆斯林爆發衝突後，耶路撒冷的緊張情勢即已加劇，這是耶城2017年以來最嚴重的動亂。（譯者：張佑之）1100511

(中央社)