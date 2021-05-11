華爾街科技股今天受挫，道瓊工業指數從盤中漲破35000點回軟，終場溫和收低，一連3個交易日創新高止步。

今天盤勢混亂代表本週一開始的行情震盪波動，美國當局將在本週公布零售銷售和消費者物價等數據，而這些數據會左右市場對美國貨幣政策的預判。

道瓊工業指數下跌34.94點或0.10%，以34742.82點作收。

標準普爾指數下挫44.17點或1.04%，收在4188.43點。

科技股那斯達克指數大跌350.38點或2.55%，收13401.86點。（譯者：張佑之）1100511

(中央社)