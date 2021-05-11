美股收低 道指自盤中35000點之上回跌 05:302021/05/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收低 道指自盤中35000點之上回跌(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街科技股今天受挫，道瓊工業指數從盤中漲破35000點回軟，終場溫和收低，一連3個交易日創新高止步。 今天盤勢混亂代表本週一開始的行情震盪波動，美國當局將在本週公布零售銷售和消費者物價等數據，而這些數據會左右市場對美國貨幣政策的預判。 道瓊工業指數下跌34.94點或0.10%，以34742.82點作收。 標準普爾指數下挫44.17點或1.04%，收在4188.43點。 科技股那斯達克指數大跌350.38點或2.55%，收13401.86點。（譯者：張佑之）1100511 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 剷除川普不成反消滅自己 共和黨大咖下場慘了 - 國際 傅立民籲美中應展開合作 美前外交官：華府對中競賽必輸 - 國際大事 - 中國時報 新冠肺炎新療法：奈米粒子可捕捉病毒 - 國際 雖想得諾貝爾 梅琳達早想離開蓋茲 只為了等她 - 國際 美東油管遭網攻陷緊急狀態 幕後主謀：只想要錢 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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