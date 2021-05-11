美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布，擴大輝瑞&BNT疫苗緊急使用授權至12到15歲的青少年，讓更多年輕人得以施打疫苗。

FDA今天發出新聞稿表示，修改去年12月11日發佈的緊急使用授權，將輝瑞和德國生技公司BioNTech聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗緊急使用授權從原先適用於16歲及16歲以上，擴大包括12至15歲青少年。

食物與藥物代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示，這是對抗武漢肺炎的重大一步，今天的行動使年輕人免受新冠肺炎侵擾，更接近回歸正常並結束大流行。父母與監護人可以放心，FDA對所有可用數據都進行嚴格且徹底的審查。

FDA指出，從去年3月1日到今年4月底，向美國疾病管制暨預防中心（CDC）通報的11到17歲新冠肺炎病例約150萬例，與成年人相比，兒童和青少年的症狀較為輕微。（編輯：張佑之）1100511

(中央社)