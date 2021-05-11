受中國市場表現拖累，紐西蘭乳製品大廠a2昨天宣佈回收及銷毀價值約新台幣20億元的奶粉。a2股價連續兩日下跌，下探3年半以來最低價位。

媒體大享梅鐸旗下的「每週時報」（Weekly Times ）昨天報導，雖然a2奶粉近年暢銷中國，但由於針對中國市場的奶粉囤貨過剩，a2昨天宣佈需要回收及銷毀高達價值澳幣9000萬元（約新台幣20億元）的奶粉；消息傳出後，a2（The a2 Milk Company Limited，ACOPF）於澳洲證券交易所（ASX）上市股價隨即下跌。

a2今天跌勢持續；今早開盤後一度下跌至澳幣5.68 元，下探3年半以來新低價位。

相較於2020年4月至9月間，當時a2股價高居於紐幣18元以上長達接近半年；但一年後的今天，股價只剩不到3分之1。

「每週時報」引述a2公布數據解釋，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，中國於2020年初出現恐慌性購買；於是a2增加向代購和跨境電子商務供貨。

報導指出，a2囤貨過剩的問題，是因為那些位於澳洲和紐西蘭境內針對中國市場的代購和跨境電子商務未能及時消化囤貨所致；故此，過剩的囤貨大多是包裝上印有英語的奶粉。而包裝上印有中文並且正式出口至中國的奶粉，則並未出現囤貨過剩的問題。

報導提到，隨著受到中國市場表現拖累，a2在本財政年的第3季（即4月初至6月底）以及2022年財政年度（即2021年7月初至2022年6月底）必須增加宣傳成本。

報導還提到，a2向澳洲證券交易所公佈今年營收預測下調14%，較今年2月預測的紐幣140億元（約新台幣2823億元）下修至紐幣125億元（約新台幣2521億元）。

(中央社)