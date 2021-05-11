華航因應諾富特染疫事件配合清零計畫2.0，外界關注貨運航班是否影響電子零組件出貨，封測大廠日月光投控指出，短期影響有限；被動元件大廠國巨表示，沒有影響。

因應華航諾富特染疫事件，疫情指揮中心宣布「清零計畫2.0」，華航強調力保產業命脈，調度航班以貨運航線為優先，初步預計影響約1成貨運運能。

外界關注華航貨運運能是否影響電子零配件出貨，日月光投控接受中央社記者電訪表示，短期影響有限；國巨指出，公司出貨正常未受影響。

市場人士分析，被動元件廠商出貨以其他運輸方式為主，而日月光投控可透過其他航線運能出貨。

日月光投控旗下包括日月光半導體、矽品以及位在中國的環旭電子， 日月光投控先進封測產能都集中在台灣高雄廠和中壢廠，其中高雄廠高階封測製成包括扇出型（Fan-out）封裝、系統級封裝（SiP）、晶圓凸塊和覆晶封裝（Flip Chip）等，主要應用在車用、醫療、物聯網、高速運算、人工智慧、應用處理器等領域。

國巨集團擴大投資台灣，規劃高雄廠區成為全球及台灣高階產品生產基地和全球研發重鎮，目前國巨集團在全球5成產值及9成的研發資源，都集中在高雄，預估高雄大發三廠到2023年全產能開出後，台灣總產能可超越海外產能，預計6成比重在台灣。（編輯：郭無患）1100511

(中央社)