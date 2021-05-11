英格蘭公共衛生署今天表示，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗施打結果顯示，打1劑AZ疫苗，可減少80%的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡風險。

路透社報導，英格蘭公共衛生署（Public Health England）還說，他們的新分析顯示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech合作研發的疫苗，第1劑可預防80%的死亡風險，打完2劑防護力則提升到97%。

英格蘭公共衛生署表示，這是第1份根據真實世界數據，針對AZ疫苗預防死亡效力進行的研究。

這份研究以去年12月到今年4月間的2019冠狀病毒疾病新症狀病例與採檢陽性28天內死亡者為觀察對象，檢視接種狀況。

結果顯示，與沒接種者相比，曾打1劑AZ疫苗的染疫者多獲55%預防死亡效力，輝瑞疫苗打1劑者則多44%。

英格蘭公共衛生署聲明說：「加上疫苗一開始就對避免確診提供的防護力，這相當於兩種疫苗任1種打1劑，可預防約80%的死亡。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100511

(中央社)