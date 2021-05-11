美國加州4月至5月溫度高於平均，天候乾旱，州長紐松（Gavin Newsom）今天擴大乾旱緊急狀態範圍，宣布州內58郡中的41郡進入乾旱緊急狀態。

路透社報導，紐松今天指示州內水資源管理當局考慮修訂水庫供水規定，並採取其他保護措施。民主黨籍的紐松擔任州長才第1任期，就因處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情不當面臨罷免。

紐森認為，加州乾旱，有部分是全球氣候變遷造成，今天宣布緊急狀態讓加州得以在緩解乾旱衝擊的管理規定上保持彈性。

紐森表示：「我們正和地方官員以及其他夥伴合作保護公共衛生、安全和環境，也呼籲所有加州人節約用水來因應這個挑戰。」

但此舉遭到野生動物保護組織「拯救加州鮭」（Save California Salmon）批評，他們指控紐松偏袒大型農業利益，「上次旱災期間的水管理不善導致鮭魚垂死、市內水供應孳生有毒藻類」，「加州老舊的水權體制讓城市與環境陷入困境，杏仁卻可以取得淨水」。

紐森4月宣布北加州2郡進入區域乾旱緊急狀態。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100511

(中央社)