傳染力較強的2019 冠狀病毒疾病變種病毒近期在韓國境內擴散，京畿道、釜山、蔚山、慶尚南道等非首都圈都因此加強防疫，但能否成功遏止疫情擴散仍是未知數。

韓國中央防疫對策本部先前公開至4日止檢出英國、南非、巴西等3種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）變種病毒632件；若包含曾與這些案例接觸的其他確診者，共達1499件，以京畿道、蔚山市為最大宗。

韓聯社報導，截至10日，京畿道地區已確定173例感染變種病毒，其中約半數為4月至5月10日間新增。當局對此加強入境者管控，及感染者與接觸者隔離措施。

蔚山市疫情更不容小覷，據當局統計，市內4月新增確診人數達772例，超越去年整年累計的716例，防疫當局推測其中多數確診者可能感染英國變種病毒。

蔚山市4月起實施第2階段社交距離規範，5月3日至16日進一步實施「強化第2階段」規範，將餐廳、咖啡廳等大眾設施營業時間限制提前至晚上9時。

韓國至今累計確診12萬8283例，1879例病歿；10日至11日凌晨零時共新增511例，較上週最高紀錄701例減少，但能否維持減勢仍待觀察。以所在地區區分，非首都圈確診占比達到35.8%。

3月下旬開始實施的疫苗接種，至今累計369萬2566 人接種第一劑疫苗，於人口占比7.2%。當局預估7月完成針對高齡族群接種後，病歿與重症患者數將大幅減少。（編輯：馮昭）1100511

(中央社)