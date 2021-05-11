巴勒斯坦好戰組織發射多枚火箭攻擊以色列後，以色列也以空襲加薩地區作為報復。以色列軍方今天表示，以軍擊中130個「軍事目標」，擊斃15名「哈瑪斯和伊斯蘭聖戰分子」。

以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）對記者說：「我們已經擊中130個軍事目標，其中大多屬於哈瑪斯。」哈瑪斯是控制加薩走廊（Gaza strip ）的伊斯蘭組織。

康里克斯說：「根據目前估計，我們已經擊斃15名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織分子。」

巴勒斯坦穆斯林與以色列安全部隊在耶路撒冷艾格撒（Al-Aqsa）清真寺發生衝突，造成數以百計巴勒斯坦人受傷，這場動亂所引發的暴力情勢正不斷激化。

哈瑪斯要求以色列部隊在格林威治時間10日15時（台北時間10日23時）前撤離伊斯蘭教第3大聖地艾格撒清真寺。

期限屆滿後不久，哈瑪斯和其他武裝團體在以色列封鎖的加薩走廊朝以色列發射多枚火箭，包括耶路撒冷地區。

康里克斯說，自昨天以來，已有超過200枚火箭從加薩地區射向以色列，其中超過90%遭以色列鐵穹（Iron Dome）防空系統攔截。

加薩衛生當局表示，以色列空襲釀成22人死亡，其中包括9名孩童。

康里克斯說，以色列尚無法證實或否認空襲導致加薩走廊平民死傷。

他告訴記者，迄今鎖定的目標包括位於加薩的武器製造和儲存設施、訓練營地和軍事基地，此外，一名好戰組織指揮官的住所和「哈瑪斯情報中心」也是攻擊目標，但未提供更多細節。

「我們正處於反擊的初步階段…一切還將繼續。」

(中央社)