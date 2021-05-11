英國「金融時報」今天報導，美國總統拜登已選定由前芝加哥市長易曼紐出任美國駐日本大使。易曼紐也曾擔任民主黨籍前總統歐巴馬的白宮幕僚長。

「金融時報」（Financial Times）引述熟悉拜登（Joe Biden）團隊討論過程的多名消息人士指出，之前曾有人猜測易曼紐（Rahm Emanuel）將成為駐中國大使，但駐中職位預料將由前高階外交官勃恩斯（Nick Burns）出任。

駐日大使是華府最重要的外交職位之一，日本首相菅義偉也是拜登在白宮接待的第一位外國領導人。

美日在那時的會議宣示將肩並肩面對獨斷的中國，雙方在聯合聲明中呼籲與中國「坦率交流」，同時表態關切北京加強海上行動、打壓香港與新疆民眾、升高與台灣的緊張情勢等行徑。

華府向來會派備受矚目、精於政治的人駐於東京，若易曼紐獲任命，將延續這項傳統。美國已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的女兒卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）也曾在歐巴馬（Barack Obama）第2任期擔任駐日大使。

易曼紐是以色列移民之子，以生氣蓬勃的形象、極度支持民主黨為人所知。

他曾於民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）任內待過白宮數個職位。民主黨在2006年期中選舉從共和黨手中搶下聯邦眾議院控制權，也被認為是易曼紐幕後策劃的功勞。2009年他重回白宮，成為歐巴馬的幕僚長。

之後他曾擔任兩任芝加哥市長，但他婉拒角逐第3任，當時讓政壇建制派感到驚訝。

易曼紐還有態度粗魯、時而出言不遜的名聲在外，被認為是他在芝加哥政壇打滾受到的訓練。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）日本專家索里士（Mireya Solis）告訴金融時報，東京雖然看重易曼紐與拜登的關係，仍對他率直的名聲略感「不安」。

(中央社)