日本大阪府今天通報新冠炎(COVID-19）確診974例、死亡55人，單日死亡人數創新高。大阪醫療資源告急，至今已累計18人排不到住院即死亡。

關西電視台報導，大阪府從第4波疫情以來，確診武漢肺炎卻無法住院治療的病患急速增加，目前在自家中療養的確診病患高達1萬4000人。

因無法住院而在家裡或照護機構死亡者累計18人，其中17人是在今年3月後的第4波疫情死亡。

日本放送協會（NHK）報導，今天日本全境重症患者達1176例，比昨天多了24例，再創新高紀錄。

大阪府今天通報新增確診974例、死亡55人，單日死亡人數創新高；累計確診9萬1187例、死亡總共1785人。

東京都今天新增925例確診，比上週二增加316例；另重症患者達81例，是今年2月以來再度超過80例。

愛知縣今天新增578例，是疫情發生以來的新高紀錄，累計確診達3萬7754例。愛知縣明天起將實施緊急事態宣言。

(中央社)