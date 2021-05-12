日本緊急事態宣言對象地區今天起擴大，納入愛知縣與福岡縣，原有的東京都等4都府縣也延長實施到月底；日本政府雖疾呼企業善用遠距工作以防疫，但今天通勤人潮並未明顯減少。

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣從4月25日起實施「緊急事態宣言」，原本預定實施至5月11日，但因疫情未降溫，延長實施至5月31日，今天起並納入愛知縣與福岡縣，對象地區擴大到6都府縣。

日本經濟新聞報導，今天是愛知縣與福岡縣實施緊急事態宣言的第一天，上午出勤人潮並沒有明顯變化，福岡市內的博多車站仍出現許多通勤的上班族；愛知縣名古屋市中心地區的地下鐵榮車站站務人員說，人潮看起來跟昨天沒有明顯差距。

至於延長實施的4都府縣部分，報導分析東京車站周邊的人潮數據，今天上午8時左右，比昨天減少約1%；大阪梅田車站周邊人潮則沒有變化。

報導指出，日本政府雖然大力呼籲企業善用遠距工作，減少7成出勤人員，但緊急事態擴大與延長實施的首日，看不出人潮有明顯減少。

另外，今天起緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」也延長實施到5月31日，對象地區包括原有的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛媛縣與沖繩縣等5縣，9日起追加北海道、岐阜縣與三重縣，宮城縣則從今天起解除。

日本放送協會（NHK）報導，昨天日本全境新增確診6242例，其中東京新增925例，比上週二增加300例以上；大阪新增974例，並新增55人死亡創新高。

在疫情仍持續嚴峻的情況下，5月10日舉行的全國知事會中，有意見認為應對日本全國實施緊急事態；長崎縣與熊本縣也申請適用防止蔓延等重點措施。

(中央社)