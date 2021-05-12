新冠肺炎疫情升溫 北市進入準第3階段防疫 17:542021/05/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心今天宣布北市萬華區有2例本土確診個案，台北市長柯文哲今天宣布，北市啟動準第3階段防疫措施，市府大樓明天開始實施實名制，並建議有群聚風險的宗教活動停辦。（編輯：李亨山）1100512 萬華茶室傳2小姐確診 龍山寺周邊緊急大消毒 訂閱影音： 中時新聞網 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 中山區越南按摩女割喉命案 警逮36歲男子坦承行凶 - 社會 高雄警與報案人玩猜年紀遭罰 「高雄楊冪」傻眼：警察熱情錯了？ - 社會 3名陪酒小姐PK骰子輸到脫光任客摸 下場慘兮兮 - 社會 一個月又存又領551萬元 桃園警說不出錢哪來下場好慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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