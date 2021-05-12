指揮中心今天宣布北市萬華區有2例本土確診個案，台北市長柯文哲今天宣布，北市啟動準第3階段防疫措施，市府大樓明天開始實施實名制，並建議有群聚風險的宗教活動停辦。（編輯：李亨山）1100512

萬華茶室傳2小姐確診 龍山寺周邊緊急大消毒

(中央社)