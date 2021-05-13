以色列當局今天表示，以國部隊在對加薩地區（Gaza）的空襲中，擊斃16名巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）軍事人員，包括數名指揮官。

以色列國家安全局（Shin Bet）表示，以國部隊擊斃哈瑪斯加薩市（Gaza City）地區旅長伊薩（Bassem Issa）、網路及飛彈科技負責人塔拉（Jomaa Tahla）、研究和彈藥主管齊布達（Jamal Zibde）及13名武器製造人員。

根據巴勒斯坦地區衛生部，自以巴雙方10日衝突升高以來，至少已有53人遇害。醫療官員指稱，以方有6人遇害。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，美國正派遣一名外交官前往中東，籲請以巴雙方克制並停止暴力。他還形容加薩地區情況「令人痛心」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天呼籲，以巴雙方應立即終止這場衝突。（譯者：陳正健）1100513

(中央社)