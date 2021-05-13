白宮表示，美國總統拜登今天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時表示，他堅定支持以色列自衛權利，並敦促以色列與巴勒斯坦衝突升高後恢復冷靜。

白宮在聲明中說，拜登「譴責哈瑪斯集團（Hamas）和其他恐怖組織發動火箭攻擊，包括針對耶路撒冷（Jerusalem）和特拉維夫（Tel Aviv）」。

聲明說：「他也表示，美方鼓勵的方向是恢復可保持冷靜的狀態。」

拜登與尼坦雅胡通話後表示，他希望以巴的暴力循環將能很快結束。他在白宮告訴媒體：「我的盼望是這一切會盡早落幕，然而以色列有權自衛。」

路透社報導，拜登沒有解釋為何他語帶樂觀。他說他的國安團隊已與以色列、埃及、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的國安團隊頻繁接觸，設法化解衝突。

報導說，巴勒斯坦人可能遭逐出猶太屯墾居民接管的土地，這讓巴勒斯坦人愈來愈憤怒。數以千計群眾7日槓上數百名身著鎮暴裝備的以色列警察，在東耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發衝突。

法新社提到，根據以色列軍方最新統計，自以巴衝突10日升高以來，哈瑪斯從加薩（Gaza）朝以色列發射約1500枚火箭。以軍表示，約有350枚火箭發射失敗，另有數百枚遭到以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。

以色列有7人命喪這波猛烈攻擊，包括1名6歲男童和1名軍人。

根據法新社記者說法，以軍在耶路撒冷時間13日清晨持續空襲加薩。巴勒斯坦衛生部說，自10日以來，巴勒斯坦死傷人數已增至67死、388傷。（譯者：盧映孜/ 核稿：陳亦偉）1100513

(中央社)