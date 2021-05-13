日本全境昨天新增武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）確診7058例，北海道、福岡、愛知等多地新增病例創新高；另外，因變異病毒株擴散提高年輕人染疫風險，京都市與神戶市皆出現首例20多歲的死亡病例。

日本讀賣新聞報導，日本全境昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診7058例，重症達1189例創新高，另新增106人死亡，連續兩天超過100人病故。

其中北海道新增529例、福島縣95例、岐阜縣134例、愛知縣679例、廣島縣219例、福岡縣635例以及鹿兒島縣61例等，都創當地單日新增確診新高紀錄。

另外，京都市與神戶市昨天分別公布境內出現首例20多歲的年輕人死亡病例。

日本放送協會（NHK）報導，京都市表示，一名20多歲的男性4月29日出現發燒等症狀，5月2日確診。原本被診斷為輕症，雖然本人希望住院治療，但還沒找到可收治的醫院，就在5月6日凌晨於自家中過世。這名男性沒有氣喘、高血壓等基礎疾病。

兵庫縣神戶市則有一名20多歲的女性於5月2日去世，另有一名30多歲的男性於4月28日死亡，兩人皆有罹患糖尿病等基礎疾病。

這名30多歲的男性於4月19日確診，之後一直發高燒導致無法與人對話。同住的雙親多次要求讓這名男性住院治療，直到4月22日才找到醫院收治，但因症狀嚴重，於4月28日死亡。

神戶市呼籲，因變異病毒株擴散，提高年輕人染疫與重症化的風險，民眾務必提高警覺做好防疫。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100513

(中央社)