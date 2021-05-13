電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在社群媒體推特（Twitter）上推文表示，基於環保考量，公司已經暫停接受用比特幣（Bitcoin）購買特斯拉車款。

路透社報導，馬斯克在部分環保人士及投資者反對下，一改公司原先立場。

馬斯克推文一出，世界最大數位貨幣比特幣價格應聲跌逾7%，來到5萬2669美元；亞洲交易一度重挫17%，後回彈至5萬美元左右。

特斯拉今年2月透露已購買價值15億美元的比特幣，3月開始接受客戶以比特幣支付購車款項，使得這個全球最廣為持有的加密貨幣價格飆漲約20%。

比特幣製造過程要靠著高功率的電腦和其他機器相互競爭，以解決複雜的數學謎題，這是一種需大量消耗能源的過程，目前往往仰賴化石燃料產生的電力來進行，特別是煤炭。

根據劍橋大學（University of Cambridge）和國際能源總署（International Energy Agency）最新數據，以現階段比例來看，比特幣「挖礦」行為每年消耗的能源相當於荷蘭2019年整年能源消耗量。

馬斯克今天表示，特斯拉不會賣出任何比特幣，願意在比特幣能以更多永續能源方式來挖礦時，再使用比特幣來交易。

馬斯克推文表示：「我們擔心比特幣挖礦和交易過程中快速增加化石燃料的使用，尤其是在各種燃料中碳排最嚴重的煤礦。」

「加密貨幣在許多層面上來看都是好主意，我們認為前景看好，但前提是這不能對環境造成巨大損失。」

(中央社)