面對日益激烈的中國競爭，美國聯邦參議院一個委員會今天以14票贊成4票反對通過「無盡邊疆法」，計劃投入1100多億美元，從事基礎與先進科技研究。

「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act）將要求美國政府在5年內投入1000億美元，用於投資基礎和先進科技研究、商業化，以及重要科技領域的教育、訓練計畫，包括人工智慧、半導體、量子計算、先進通訊、生物科技與先進能源等。

法案另將撥款100億美元給指定的至少10個區域科技中樞，並創造供應鍊危機因應計畫，來解決諸如衝擊汽車生產的半導體晶片短缺等問題。

這項法案仍須參院全院通過，聯邦眾議院也在進行類似程序。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這項法案將讓美國得以勝過中國等國家競爭，創造更多高薪的美國工作，也有助改善我國經濟和國安。」這項法案就是由舒默與共和黨參議員楊恩（Todd Young）發起。

舒默在表決後發出的聲明中表示，打算在本月前讓參院全院「考慮並完成」這項立法，他預期這項法案會獲得兩黨強力支持。

(中央社)