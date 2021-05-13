美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問今天以全票通過後，各州將開始使用輝瑞（Pfizer）與德國BioNtech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，替12至15歲青少年接種。

路透社報導，美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）10日批准輝瑞&BNT疫苗供12至15歲孩童接種，急於讓小孩復課與參加夏令營的家長莫不鬆了一口氣；疾管中心顧問小組今天批准輝瑞疫苗使用，是聯邦主管機關核准的重要一步，但並非必要步驟。

先前當局核准的輝瑞疫苗施打年紀至少得滿16歲。

包括喬治亞州、德拉瓦州、阿肯色州等州昨天就開始提供青少年接種輝瑞疫苗，加州主要的COVID-19網站指出，家長明天可開始為12至15歲預約接種。

對疾管中心提供建議的CDC預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP）檢視試驗證據後，今天以14比0全票通過，贊成青少年接種輝瑞疫苗。

試驗顯示，接種輝瑞疫苗的12至15歲族群無一感染COVID-19，也沒有重大過敏反應。

此外，輝瑞疫苗還可讓這個年齡層產生堅強抗體反應，在試驗中展現100%的效力，接種完整疫苗的青少年無一感染有症狀的COVID-19。

疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，這將讓約1700萬青少年展開接種。

總統拜登今天敦促家長讓孩子接受接種，他說：「既然疫苗已批准12歲以上接種，我鼓勵家長確定孩子施打。這是我國對抗疫情又一重大舉措。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100513

(中央社)