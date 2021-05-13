美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天表示，她正在推動放棄2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗智慧財產權，因為美國和各大藥廠「現在有義務協助拯救全世界」。

戴琪在聯邦參議院財政委員會聽證會上說，智慧財產權爭議對疫苗生產構成阻礙，她認為世界貿易組織（WTO）的會談能提供解方。她上週表態支持世貿協商。

美國總統拜登日前表示，美國將支持世貿推動放棄疫苗專利的提案。戴琪肯定美國企業在快速研發和製造安全有效疫苗方面的努力，並就智慧財產權方面補充表示，想對這些企業傳達一項訊息，即「你們可以當個英雄」。

路透社報導，數名共和黨聯邦參議員批評戴琪支持世貿磋商，認為此舉形同將美國的創新技術「拱手送給」外國競爭對手。

戴琪指出，在她看來，世貿的磋商比較無關防止其他國家「竊取」美國技術，而是比較關乎找到方法，藉由終結COVID-19疫情來對人們的生活帶來正面影響。

她說：「我們試著實現的，是拯救生命。」她又說，對往後的任何貿易政策而言，終結疫情是必要的第一步。

戴琪指出，印度現在正經歷「規模無法想像」的悲慘疫情，另一個支持放棄疫苗專利的國家南非則沒有生產疫苗的設備，而要終結非洲大陸疫情，就需要這些設施。

戴琪還說，由於世貿磋商過程現在才剛起步，還需要花點時間。

她還表示，由於目前的危機相當獨特，威脅數以百萬計生命，她不認為放棄專利的磋商會引發「滑坡效應」，導致更廣泛的智慧財產權受到侵害。戴琪說，像是放棄潔淨能源技術的專利保護，對於對抗氣候變遷危機並非必要之舉。

民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）詢問戴琪，除了在世貿支持放棄疫苗專利外，美國貿易代表署（USTR）是否支持擴大放棄對COVID-19治療、療法、防護裝備和其他醫療產品的專利時，戴琪表示，她目前只把重心放在增加疫苗取得和公平性。

(中央社)