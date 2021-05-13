根據今天發表的風險評估報告，全球100個環境風險最高城市，亞洲就占了99個，其中4/5位於印度或中國境內。

評估報告認定，總居住人口約15億的全球各地超過400個大城市，面臨「高度」或「極端」風險，原因包括各種汙染、水供應減少、致命熱浪、天災以及氣候變遷衝擊等。

地層不斷下沉的印尼首都雅加達，飽受汙染、淹水和熱浪侵襲之苦且每況愈下，高居排行榜首。

但在全球前20大風險城市中包辦13個的印度，可能較任何其他國家面臨更令人擔憂未來。

根據商業風險分析公司維里斯科楓園（Verisk Maplecroft）編製的全球576城市指數，德里（Delhi）排名第2，印度城市依序還包括清奈（Chennai，第3）、阿格拉(Agra，第6)、堪坡（Kanpur，第10）、齋浦爾（Jaipur，第22）、勒克瑙（Lucknow，第24）。

人口1250萬的孟買（Mumbai）排名第27。

空氣汙染每年造成全球各地逾700萬人早夭，光是印度境內就高達100萬人。光就空氣汙染而言，都會區人口至少100萬的全球空氣品質風險最高的20個城市，印度就占了19個，而居冠的就是德里。

此空氣汙染評估側重在有害健康的細懸浮微粒PM2.5影響，燃燒煤炭和其他化石燃料會大量釋出PM2.5 。

亞洲以外唯一名列百大環境風險城市的是南美國家秘魯首都利馬（Lima）。

雖然較印度富裕，但中國也面臨更艱鉅環境挑戰。評估報告指出，全球最飽受水汙染困擾的50個城市中，中國就囊括其中35個。且面臨嚴重水資源短缺的前15大城，中國包辦13個。

評估報告第一作者尼柯爾斯（Will Nichols）表示，政治體制迥異及發展程度不同或許最終有利於中國。他說：「就中國而言，新興中產階級正不斷要求更乾淨的空氣和飲用水，這反映在政府目標上。」

(中央社)