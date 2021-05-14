外交官員今天說，聯合國安全理事會16日將公開舉行視訊會議，處理以色列與巴勒斯坦人不斷升高的暴力衝突。

法新社報導，相同的消息人士說，這場會議是在突尼西亞、挪威與中國要求下召開，原定明天舉行，美國原先反對並提議下週初召開後，今天也同意移至16日舉行。

美國稍早表示，希望能給外交協商更多時間。記者問到明天會議取消的問題時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國不是在阻擋會議，只是希望晚一點舉行。

布林肯在華府告訴記者：「對於在聯合國公開討論以巴問題，我們對此持開放態度且表示支持。」

他說：「我想，我們期望會議時間定在下週初。我希望能爭取到一些時間，讓外交發揮一些作用。」之後，會議敲定16日登場。

為報復掌控加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發射火箭，以色列展開致命進攻行動，重要盟友美國已表態捍衛以色列的立場。

但美國總統拜登的政府對造成平民傷亡提出警告，稍早還敦促以色列暫緩驅逐耶路撒冷的巴勒斯坦人。

(中央社)