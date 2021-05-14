美國疾病管制暨預防中心今天宣布將更新指引，允許完整接種新型冠狀病毒疫苗的人在室內外活動，不須戴口罩或保持社交距離。總統拜登說，這是漫長抗疫裡「很重要的一天」。

一年多來，美國疾管中心（CDC）不斷呼籲民眾戴口罩以防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）傳播，今天這項宣示是重大政策變更。

疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在簡報中說：「任何完整接種疫苗的人，可參與室內外活動，大小規模不拘，不須戴口罩或保持人際距離。」

她說：「如果完整打了疫苗，就可開始從事一些原本可以、但因疫情而不能做的事。」

拜登在白宮發表感性談話，宣告美國在這場對抗病毒的戰爭中取得重大勝利。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國迄今累計近3300萬人感染、逾58萬人病故，是全球疫情最嚴重的國家。

● 拜登：巨大里程碑且重要的一天

拜登說：「我認為這是一個巨大里程碑，這是很重要的一天。」

有些人樂見這項新措施，但也有人不贊成，還說會繼續戴口罩，以防萬一。

57歲的達赫（Mubarak Dahir）從佛羅里達州到華府遊覽，他說：「我在室內還是會戴口罩，我覺得（政府）操之過急了，覺得做得很好，這有點危險。」但67 歲的戴斯蒙（Desmond）在華府的拉法葉廣場（Lafayette Square）受訪時說：「這是很好的消息…我們14個月來有了很大的進步！」

法新社報導，愈來愈多資料顯示，當局核准的疫苗都非常高效，不僅能預防有症狀的COVID-19，還能防範無症狀的感染及進一步傳播。

美國已近60%的成人至少接種第一劑疫苗，病例數也迅速減少，目前降到7天平均單日新增3萬8000例，或每10萬人有11人感染。

根據疾管中心官網，在美國境內，或從美國出發、從外地抵達美國，民眾在飛機、公車、火車等各種大眾運輸工具和機場、車站等交通樞紐，仍須戴口罩。

完整接種疫苗的國際旅客赴美，仍須在班機抵達3天內接受採檢，或出示過去3個月染疫後康復的證明。

瓦倫斯基說，免疫系統有缺陷的人，應詢問醫師再決定是否可不戴口罩。她還表示，如果疫情有變，會再更新指引。

● 紐時：上百位流行病學家不以為然

「紐約時報」指出，拜登政府今天宣布完整接種疫苗者在大部分場合可不戴口罩，與紐時過去2週訪查上百位流行病學家得出的結論大相逕庭。

紐時訪查上百位流行病學家顯示，80%受訪者認為美國民眾仍需在室內的公共場所繼續戴口罩至少一年；認為今夏室內就可不戴口罩者僅5%。另在像音樂會或陳抗活動等大型室外場合，高達88%的受訪流行病學家表示就算完整打過疫苗，仍須戴口罩。

獨立機構「患者導向醫療效果研究所」（Patient-Centered Outcomes Research Institute）計畫項目官員陶威（Vivian Towe）說：「除非接下來幾個月，接種率能增加到80%或90%，否則仍應在大型室內公共場所戴口罩。」

(中央社)