英國一項研究發現，對年長者施打輝瑞（Pfizer）&BNT的COVID-19疫苗，將兩劑施打間隔拉長為12週，所產生抗體比間隔3週施打者竟增加3.5倍。

這項研究是由英國冠狀病毒免疫學聯盟（UK Coronavirus Immunology Consortium,UK-CIC）等單位支持。

路透社報導，這是首次有可比較施打間隔12週與3週，兩者間產生免疫反應的研究，英國先前建議將輝瑞疫苗兩劑的接種間隔拉長為12週，以便能更快讓更多人接種到。輝瑞&BNT疫苗研發時的臨床試驗，是採間隔3週，藥廠也建議間隔3週施打的使用方式。

對英國拉長兩劑間隔時間之舉，輝瑞與合作夥伴德國生技公司BioNTech都說，並無資料支持英國的作法，不過輝瑞也表示，臨床試驗以外的公共衛生考量，再斟酌時也可納入。

今天發布的這項伯明罕大學（University of Birmingham）所做的研究，作者之一派瑞（Helen Parry）說：「我們的研究顯示，對年長者施打輝瑞&BNT疫苗，兩劑間隔拉長至12週，其抗體反應峰值顯著增強。」

這項研究檢視175名80歲至90歲接種疫苗的年長者，結果發現間隔12週施打第二劑，抗體峰值反應較間隔3週施打者高3.5倍。但這項研究尚未經同儕審查。

抗體為免疫系統的一部分，接種疫苗後同時也會產生T細胞，不過這項研究的受試群組裡，T細胞反應峰期仍以間隔3週施打者較高。研究作者們因此提醒，目前仍不宜對究竟間隔幾週施打效果最好下結論。

(中央社)