新加坡近來本土疫情升溫，原訂26日重新上路的新加坡、香港旅遊泡泡恐再生變。星國交通部長王乙康今天表示，鑒於目前疫情，新加坡很可能無法達到重新啟動旅遊泡泡的標準。

新加坡近來本土病例激增，連續兩天新增24起社區病例，目前累計6萬1505人確診。據統計，星國目前有11個感染群，其中與日前確診、樟宜機場第3航廈清潔工相關的感染群已擴大至59人確診，是目前人數最多的感染群。

星國當局研判，疫情恐已經傳入社區，政府提供5月1日以後曾到樟宜機場第3航廈的民眾免費接受病毒檢測。

為防止疫情進一步擴大，新加坡跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會宣布，自5月16日至6月13日實施多項加強版防疫措施，包括禁餐廳內用、社交聚會人數最多2人；若可能的話，雇主應讓員工居家辦公。

至於原訂5月26日重新啟動的新加坡、香港航空旅遊泡泡（Air Travel Bubble，ATB）是否受影響，王乙康在記者會上回應表示，目前香港很安全，而是新加坡確診案例不斷上升。新加坡、香港都同意致力落實旅遊泡泡，但必須是在安全的情況下啟動，也須尊重雙方針對重啟旅遊泡泡而設的機制。

以新加坡目前確診病例增加的情況看來，他說，很有可能新加坡無法達到重啟旅遊泡泡的標準，當局將密切觀察未來幾天的情況、檢視重啟的日期，並在下週初做出決定。

根據新加坡與香港達成的協議，一旦其中一地在7天內，平均每天出現超過5起感染源不明的本土病例，旅遊泡泡就會暫停至少14天。

在這14天內，感染源不明的本土病例在任7天內平均不超過5起，之後連續3天每日感染源不明的本土病例不超過3起，且以連續3天的最後一日為基準，往前推算7日的平均感染源不明本土病例不超過5起，才能恢復旅遊泡泡。

新加坡與香港的旅遊泡泡最初訂於去年11月底啟動，但因當時香港疫情突然升溫而暫緩實施至今。

此外，新加坡將實施的加強版防疫措施包括調降大型活動的人數。對於新措施是否影響預計6月初在新加坡舉行的「香格里拉對話」亞洲安全峰會等國際會議，星國抗疫工作小組聯合領導人之一、教育部長黃循財表示，政府與各主辦單位保持聯絡。

他說，星政府提供有關當地疫情、防疫措施等最新資訊給各活動主辦單位，供他們參考做決定。這些都是國際活動，涉及外國人士來星，主辦單位也會考量全球疫情。

「香格里拉對話」主辦單位、英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）回覆中央社記者詢問時表示，目前仍朝向舉辦實體會議的方向進行，「我們將檢視各樣安全管理措施」，確保與會者及新加坡社區的安全受到最好保護，也會持續密切關注當地及全球疫情發展。

(中央社)