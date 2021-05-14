國防部軍備局工程營產處長張姓少將，涉嫌採購時，向得標廠商索賄新台幣4500萬元。新北地院今天裁定羈押2月，並禁止接見通信。

新北地院今天表示，被告張姓男子經新北地院檢察官聲請羈押，院方進行羈押訊問程序後，裁定張男羈押2月，並禁止接見通信。

法院說，裁定理由為，被告張男涉犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪；依被告供述、相關證人證述內容及證據資料，認定被告涉犯罪嫌疑重大。

法院說，被告所犯為最輕本刑有期徒刑5年以上之重罪，依合理判斷，有畏重罪而勾串證人、共犯之高度誘因。衡量被告仍有勾串證人、共犯，及湮滅證據之虞，因此，裁定羈押並禁止接見通信。

新北地檢署今天表示，國防部空軍張姓少將，擔任國防部軍備局工程營產處處長期間，針對國防部空軍司令部「公館營區營舍整建統包工程」採購案，涉嫌向得標廠商某工程公司索賄新台幣4500萬元。（編輯：張銘坤）1100514

(中央社)