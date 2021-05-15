阿富汗政府團隊和塔利班領導成員今天在卡達會面，在雙方談判陷僵數月之後，討論加速和平對話。

法新社報導，阿富汗政府團隊推文指出，「雙方談判代表今天在杜哈（Doha，卡達首都）進行會談。」

阿富汗政府團隊指出，雙方「在杜哈（會談）著重加速和平對話」。

在推特（Twitter）的一項類似聲明中，塔利班表示，「雙方同意開齋節（Eid Al-Fitr）過後持續對話。」（譯者：徐睿承）1100515

(中央社)