以色列軍方指出，3枚火箭今天自敘利亞朝以色列方向發射，其中1枚落在敘利亞境內。

法新社報導，在敘利亞朝以色列發射火箭前，以軍朝鄰國黎巴嫩開火，打死1名真主黨（Hezbollah）成員。真主黨為以色列宿敵，目前佔據敘利亞南部。

目前未立即獲得證實兩起事件具有關聯性。（譯者：徐睿承）1100515

(中央社)