連日本土病例驟升，各界擔心明天台股大跌。財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，牽動台股最重要是基本面，若基本面挺得住，任何恐慌造成的股市回檔都是買進機會。

台灣連續兩日本土病例以3位數驟升，雙北更自15日起升至三級警戒，各界緊盯明天台股開盤，是否因疫情影響受到重創。謝金河今天強調「不要看到黑影就開槍」，基本面才是引導台股的重要因素。

謝金河說，牽動台股最重要的力量是基本面，若台灣疫情失控，進而影響經濟基本面，台股可能持續下挫，若基本面挺得住，任何恐慌造成的股市回檔，都是買進機會；因此，最重要的是台灣生產線不能停擺。

他表示，上週台股最大跌點為2543.96，是全球跌最慘的市場，若疫情是決定股價漲停最大要素，「那疫情排名前三名的美國、印度與巴西，不知要跌到哪裡去？」歐洲疫情同樣嚴重，但法國、德國、挪威、丹麥、瑞典與荷蘭股市，近期都創下新高。

謝金河說，如果從確診病例來看，台灣在全球第171名，仍屬後段班，此次全民防疫升級，是台灣重新擺好抗疫陣勢的機會。他也表示，「對台灣最有信心的是台灣人的自律，政府沒有宣布封城，老百姓乖乖待在家裡，已形同封城」。

謝金河進一步指出，香港經濟日報有篇報導為「台股因疫情急挫，反向押注好時機」，顯示當國人信心潰堤之際，香港已看到台灣的機會；他也認為，當市場恐懼無限上綱的時候，是尋找寶藏、賺錢的好機會。（編輯：林克倫）1100516

(中央社)