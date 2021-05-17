台灣國內疫情嚴峻衝擊，台股今天早盤跌逾500點，晶圓代工龍頭台積電受到影響，股價最低來到542元，跌幅2.69%，市值蒸發新台幣3890億元。

台灣本土疫情嚴峻，14日新增29例COVID-19病例、15日新增180例、16日新增206例，屢創單日最高紀錄，是防疫一年多來最嚴重情況。

受疫情衝擊，台股今天早盤重挫564點，最低來到15262點，台積電也無法倖免，早盤最低來到542元，下跌15元，跌幅2.69%，市值蒸發3890億元。聯電也受此拖累，股價最低來到43.8元，下跌3元，跌幅6.41%，市值蒸發372.6億元。

台積電15日表示，廠區沒有在三級警戒的台北市和新北市，會配合會密切注意疫情，滾動式更新。

台積電防疫措施已管制與非特定人士因營運需求所產生的面對面接觸，並暫停來賓、訪客進入台積電，避免與供應商面對面開會，暫停開放員工親友使用台積電運動館等。

因應疫情，台積電減少非必要性之聚會與活動，會議優先採遠端連線，減少跨廠區人員流動，並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館等含有非特定人士參與的活動。

台積電日前參加外資舉辦的線上法人說明會，依據台積電上傳4月法說會資料，顯示第2季營運目標不變，單季營收將達約129億至132億美元，可望創歷史新高，高效能運算（HPC）平台業務持續成長，是推升第2季業績攀高的主要動力。（編輯：楊凱翔）1100517

(中央社)