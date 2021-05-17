以色列連日發動空襲，造成巴勒斯坦平民死傷，印尼總統、馬來西亞首相以及汶萊蘇丹昨天發表聯合聲明，強烈譴責以色列，要求聯合國採取緊急行動，確保巴勒斯坦人民安全。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）、馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）昨天晚間發表聯合聲明，對以色列一再針對巴勒斯坦占領區、東耶路撒冷（East Jerusalem）以及加薩走廊（Gaza Strip）發動攻擊，且造成嚴重傷亡，發表最強烈的譴責。

聲明指出，他們嚴重關切以色列擴大屯墾區的非法作法，並譴責以色列在巴勒斯坦占領區以非人道、殖民、種族隔離的政策對待巴勒斯坦人，以色列公然違反國際法、人道及人權法，國際社會應立即採取行動，讓以色列對這些作為負起責任。

以色列與控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在5月初互相發動攻擊，連日來演變成多年來最激烈的衝突，聯合國安全理事會16日首度為此公開集會，出席的以巴代表相互指責，對於如何解決衝突暫無結論。

印尼、馬來西亞、汶萊的聯合聲明指出，以巴雙方應讓國際社會調停，達成巴勒斯坦占領區停火協議，國際社會應堅定促成「兩國方案」（Two-state solution ），讓巴勒斯坦以1967年戰爭前的邊界為國土、以東耶路撒冷為首都建國。

(中央社)