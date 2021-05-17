日本朝日新聞最新民調顯示，日本首相菅義偉內閣支持率暴跌至33%，創新低。有67%的民眾不滿菅內閣對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫作為。

朝日新聞於5月15、16日實施全國電話民調，菅內閣的支持率下跌至33%（4月民調是40%），創下菅內閣去年9月上台以來的新低。菅內閣不支持率升高至47%，4月的民調是39%。

對於菅內閣的防疫作為，23%的民眾回答「肯定」（4月民調是29%）；67%的民眾回答「不肯定」（4月民調是61%）。

從最新民調菅內閣的支持率觀察，與菅內閣第二度發布「緊急事態宣言」的今年一月同樣是33%。菅內閣支持率從4月份和5月份也有不同變化，60多歲者支持菅內閣的比例由39%降至25%；逾70歲者由38%降至30%，顯示支持菅內閣的高齡者大減。

這主要是民眾對菅內閣的疫苗接種作業感到不滿。相較於其他先進國家，日本接種疫苗的速度慢，有66%的民眾回答「政府的責任大」；28%的民眾回答「也不能怪政府」。民調顯示，逾70歲者有73%、60多歲者有80%回答「政府的責任大」。

民眾對於政府進行疫苗接種工作的評價，回答「很肯定」者占5%、「還算肯定」者42%，總計回答肯定者占47%。回答「不太肯定」者39%、「完全不肯定」者13%，總計回答「不肯定」者占52%。3月民調結果回答「肯定」者占69%。

針對菅內閣的防疫作為，回答「無法信賴」者占61%、「可信賴」者占27%。即使是執政黨自由民主黨（自民黨）的支持者，也多達41%回答「無法信賴」。

日本政府目前對9都府縣發布緊急事態宣言，民眾被問及這是否具有防止疫情擴大的效果時，回答「很有效」者占3%、「還算有效」者占38%，總計僅41%。回答「不太有效」者占49%、「完全無效」者占10%，總計59%的民眾認為無效。

僅就東京都民來看，回答「有效」者占36%、「無效」者占64%。

對於預定今年夏天舉行的東京奧運暨帕運（簡稱東奧），菅義偉多次表示「可以實現安心安全的東奧」。對於菅義偉的這項發言，民調顯示，認為「難以苟同」者占73%。菅內閣的支持者當中有49%、不支持者當中有高達92%的民眾回答「難以苟同」。

在政黨支持率方面，執政黨自由民主黨（自民黨）30%（4月民調35%），創菅內閣上台以來新低。眾議院的比例區投票傾向，民眾被問到「如果現在就投票的話」，回答投給自民黨者35%（4月民調40%）、回答投給最大在野黨立憲民主黨者17%（4月民調是14%）。（編輯：黃自強）1100517

(中央社)